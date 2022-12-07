陳樂怡：港股年尾發力　上望兩萬

內地放寬防疫政策續見積極信號，尤其是「北上廣深」等重點城市放寬查核酸的要求，加上官方開始提出新冠肺炎致病性減弱的說法，防疫政策可調整的空間有所擴闊。另一邊廂，美國11月就業數據強勁，市場憂慮美國利率前景再起變數，但經過聯儲局官員積極管理市場預期，12月加息0.5厘已成共識，改變主意的機會不大，後續焦點將會放在12月議息會議的點陣圖。

基於內地放寬防疫政策及美息預期明年見頂，港股年內可上望20,000點。投資者宜關注內地政治局會議、中央經濟工作會議以至中概股審計消息。

美國11月非農就業數據再超預期，工資增速加快，就業市場未有延續10月降溫勢頭，預計收緊貨幣政策的影響將會令職位需求縮減，惟勞工參與率停滯不前，拖慢服務通脹回落速度。另外，外媒消息指，聯儲局可能調高利率展望，因當地薪酬持續上升，反映通脹壓力未完全減退。聯儲局未來可能持續加息，至高過市場預測的5厘左右，利率峰值仍存在不確定性。

藥明康德挑戰88元阻力

藥明康德將2022年全年收入增長目標由68至72%，調升到70至72%，顯示其對發展前景的信心。現價對應2023年預測市盈率21.1倍，為上市以來低位，向上阻力位88元，支持位65元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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