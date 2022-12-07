道指跌350點　布油冧4%

●踏入亞洲時段，美匯指數升至105.56；港匯見7.7733；離岸人民幣(CNH)報6.977；美元兌日圓處136.91；歐元報1.0466，英鎊報1.2127。金價處1,770.46美元。布油報79.72美元，紐油報74.44美元。比特幣升0.7%，報1.7萬美元。道指期貨升40點；俗稱「黑期」的新加坡港股期指變動不大。

●道指收報33,596點，跌350點或1.03%；標指收報3,941點，跌57點或1.44%；納指收報11,014點，跌225點或2%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報19,334點，跌106點。

●即月恒生指數夜期收報19,428點，跌82點，低水13點，成交17,754張。

●紐約期油收報每桶74.25美元，跌2.68美元或3.48%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.35美元，跌3.33美元或4.03%。

●紐約期金收報每安士1,782.4美元，升1.1美元。

●英國富時100指數收報7,521點，跌46點或0.61%；德國DAX指數收報14,343點，跌104點或0.72%；法國CAC指數收報6,687點，跌9點或0.14%。

●澳洲第三季GDP按年增長5.9%，遜預期。

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