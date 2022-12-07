港股19500關爭持　科網股回升　碧桂園挫9%

港股在19,500點水平拉鋸，恒生指數早段跌過百點後倒升125點，高見19,566點，暫維持約百點升幅。國企指數升40點；科技指數升近百點，主板成交550億港元。

大型科網股回升撐市，騰訊漲1.6%；美團升1.2%；京東集團升0.7%；阿里巴巴升0.6%；小米集團升0.5%。另外，快手升6%；嗶哩嗶哩升4.4%；商湯飆12%。

金融股偏軟拖低大市，中國平安跌1.2%；招商銀行跌0.8%；友邦保險跌0.7%；建設銀行跌0.6%；滙豐控股跌0.4%。

其他藍籌股方面，碧桂園再配股，股價挫9.1%表現最差；龍湖集團跌4.2%緊隨其後。石油股跟隨油價下挫，中國海洋石油跌2.3%；中國石油跌1.7%；中國石化跌1%。澳門將放寬防疫措施，金沙中國飆8.5%，是表現最佳藍籌；銀河娛樂亦漲4.6%。

【09:20】港股窄幅上落 ATM及滙豐偏軟 碧桂園捱沽

港股開市偏軟，恒生指數跌60點或0.31%，報19,380點；國企指數低開19點或0.3%，報6,633點；科技指數跌7點或0.18%，報4,153點。

大型科網股窄幅上落，網易跌1.7%；百度跌1.4%；阿里巴巴及美團跌0.7%；騰訊跌0.6%；小米集團無起跌；京東集團升0.1%。

金融股表現牛皮，滙豐控股跌0.5%。香港交易所及中國平安跌0.3%；友邦保險跌0.2%。招商銀行升0.1%；建設銀行升0.2%。

碧桂園再配股，股價開市跌8.2%，是表現最差藍籌。龍湖集團亦跌3.4%。