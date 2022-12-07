兩大投行CEO預警衰退！高盛恐炒人削花紅　摩通擔心通脹

兩大投行摩根大通與高盛行政總裁同時發表悲觀的經濟警告，美股周二(6日)三大指數全軍盡墨，道指收報33,596點，跌350點或1.03%，納指更收挫2%。

外媒報道，高盛行政總裁所羅門(David Solomon)對美國經濟前景作出悲觀預測，暗示企業發放的獎金可能縮水，甚至要進行裁員。他警告，央行試圖壓低通脹而避免導致經濟崩潰，市場恐將要面對顛簸時期。

到底央行在推行緊縮貨幣政策對抗通脹時，可否令經濟軟着陸，是一大問題。他認為這非常不確定，軟着陸或會實現，但認為明年可能會出現衰退，他呼籲企業要有心理準備，未來會遇到一些波折，需要對財務資源、組織規模及業務發展更加謹慎。

所羅門指，目前市場正面對一個非常不確定時期，貨幣政策及經濟環境急劇變化，減慢經濟活動。他提及，高盛經濟學家料全球增長於2023年將放慢至1.9%。

摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)同樣對經濟未看好經濟前景。他表示，通脹正在蠶食民眾的財富，人們在疫情刺激計劃中獲得的1.5萬億美元儲蓄，可能在明年中耗盡，屆時經濟可能陷入溫和或嚴重衰退。他又指，即使消費者及企業目前狀況良好，但恐怕未必持久。戴蒙又估計，聯儲局將加息至5厘，但仍未足以應對高通脹。

幣圈陷入寒冬，風波沒完沒了，戴蒙認為，加密貨幣只是雜耍及犯罪分子的工具，並提到全球化需要大力重整。