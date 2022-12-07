李偉傑：百奧賽圖與美公司共同開發和商業化瘤內免疫療法

百奧賽圖自主研發並擁有完全獨立知識產權的全人抗體RenMiceTM平台(RenMab®和RenLite®小鼠)，將單抗和雙抗開發技術平台、動物體內藥效篩選平台、強大的臨床開發能力有機整合在一起，形成了獨具特色、涵蓋藥物研發全流程的新藥研發能力。集團正對1,000多個潛在可成藥的靶點進行規模化藥物開發「千鼠萬抗」計劃，隨著計劃的實施，百奧賽圖已簽署了28項藥物合作開發協議並與包括多家MNC在內16家企業達成RenMiceTM平台授權合作。

根據2022年10月18日公司新聞，百奧賽圖全資子公司祐和醫藥與美國Syncromune公司就OX40單抗(YH002)等達成全球授權協議，共同開發和商業化基於Syncrovax™技術的瘤內免疫療法。Syncrovax™平台是下一代個性化腫瘤療法，用於優化瘤內免疫療法來治療轉移性實體瘤。此項技術旨在使用患者自己的腫瘤抗原來製備個性化自體腫瘤疫苗。這種新的抗癌方法克服了轉移性癌症的免疫抑制性，從而產生強大的抗癌反應，解決了當前系統性免疫療法的局限性。Syncromune將建立起針對包括轉移性乳腺癌、前列腺癌和肺癌等在內的多種腫瘤產品管線。

集團中期營業額增長74.8%至2.29億元人民幣(下同)，股東應佔虧損擴大9.3%至2.73億元，惟整體毛利上升87.5%至1.67億元，毛利率增加4.9%至72.9%，因為生物製藥公司在前期研發開支較大，因此，上市集資用於未來幾年發展，帶來充足資金安排，而投資者亦需要對相關醫藥科技企業業務拓展步伐帶來認知，當產品成功商業化而帶來盈利貢獻，盈利表現可出現爆發性增長，但時機上往往需要等待，現階段預料百奧賽圖股價將徘徊在招股價水平25.22港元上落，短期波動區間上落頂部在27.5港元，假若未來商業化進程進明朗後，再作積極部署，防守位於23.5港元。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)