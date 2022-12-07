【高盛推介】比亞迪突破210元 資金兩邊部署
2022年12月07日 10:47
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周二(6日)逆市升約1.9%，周三(7日)早段繼續上升。開市隨即突破200港元關口，高開約0.8%後升幅擴大，最高見211.2元，突破兩個月高位。現報210.4元，升約5.4%。比亞迪公布，旗下純電運動轎跑車型海洋豹款海豹，在上月共銷售15,356輛，按月增長36.3%。此外，比亞迪將於明年初在日本銷售首批純電動汽車。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金兩邊部署，好倉及淡倉於本周一(5日)及本周二分別共錄得約860萬及980萬元資金流入。
投資者如看好，可留意屬行使價240元以下、3個月期以上認購證中，槓桿最高之一的比迪購(28390)。
比迪購28390，行使價233.5元，2023年3月21日到期，實際槓桿5.8倍，行使價240元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高之一。
比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿3.9倍，中年期。
比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿5.4倍，低面值、較能控制注碼。
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