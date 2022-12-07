內地11月出口增長大減至0.9% 進口轉跌1.1%
2022年12月07日 11:09
東網電視更多新聞短片
中國海關總署公布，若按美元計，內地11月份出口按年下跌8.7%，前值亦跌0.3%；進口按年下降10.6%，前值跌0.7%。貿易順差698.4億美元，前值為851.5億美元。至於首11個月進出口總值5.78萬億美元，增長5.9%。其中，出口3.29萬億美元，增長9.1%；進口2.49萬億美元，增長2%；貿易順差8020.4億美元，擴大39%。
以人民幣(下同)計，11月出口按年增長0.9%，前值升7%；進口則按年下降1.1%，前值升6.8%。貿易帳為4,943.3億元，預期為4,860億，前值為5,868.1億。今年1至11月，進出口總值38.34萬億元，按年增長8.6%。其中，出口21.84萬億元，增長11.9%；進口16.5萬億元，增長4.6%；貿易順差5.34萬億元，擴大42.8%。
首11個月，美國為第三大貿易夥伴，與美國貿易總值4.62萬億元，增長4.8%，佔12%。其中，對美國出口3.55萬億元，增長5.8%；自美國進口1.07萬億元，增長1.8%；對美貿易順差2.48萬億元，擴大7.6%。