美銀CEO：美國明年恐衰退　公司放慢招聘

外媒報道，美國銀行行政總裁莫伊尼漢(Brian Moynihan)表示，淺度衰退可能會在2023年到來，但他仍然承認通脹是一個嚴重問題。他又指，由於在可能的經濟收縮之前離職員工人數減少，美銀正放緩招聘步伐。

當被問及聯儲局是否會再次加息時，莫伊尼漢指，當局將加息，而且可能會持續得比想像中長。

莫伊尼漢接受訪問時表示，公司一直尋找人才並引入，在目前的環境下更為謹慎，並指美銀專注於支付薪酬及晉升現有員工。「我們想先照顧好自己，這是原則。」

他補充指，公司仍在招聘商業和商業銀行業務的關係經理，以及財務顧問、私人銀行家和其他員工。

莫伊尼漢指，美銀採取不同的態度，謹慎地管理員工隊伍，現實情況是，如果領先一步並開始努力，就可以管理好員工人數。

此外，紐約人壽投資的投資組合策略師Lauren Goodwin表示，仍未見股價觸底，雖然股市波動可能未來幾個月結束，但收益尚未適應衰退環境。

花旗全球財富首席投資總監David Bailin表示，在經濟衰退開始前，市場從未觸底，如果明年確實出現經濟衰退，看到美國失業率上升一段時間，預計市場將在未來幾個月穩定。