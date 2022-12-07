【高盛推介】阿里巴巴90元附近爭持　窩輪點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴在本周一(5日)突破90港元水平收市後周二(6日)失守，收市跌約3%。周三(7日)早段跟隨大市低開，早段低見88.6元後反彈，並在90元附近爭持。現報89.9元，升不足0.1%。而以過去1個月計，阿里共累計升逾25%，跑贏大市。有券商指中國互聯網行業是內地經濟重啟中的最佳選擇，當中電商收入增長將最明顯，並把阿里列為明年的首選股之一。

觀察個股輪證資金流向，可見周二好倉獲資金轉向吸納，錄得約240萬元資金流入。淡倉於過去5個交易日共錄得約2,160萬元資金流入。

阿里購28386，行使價100元，2023年4月21日到期，實際槓桿4.6倍，中年期。

阿里購28472，行使價95.05元，2023年3月28日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、低街貨。

阿里沽25840，行使價74.83元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.4倍，行使價65元以上、3個月期以上產品中，槓桿最高。

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