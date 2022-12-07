【產經直播】科指跑贏　醒你科技股吸納攻略！

港股周三(7日)低開60點後反覆拉鋸，內地防疫政策轉向的憧憬繼續有得炒？科指相對強勢，漲幅拋離恒指，目前在港上市的科技股估值仍屬值得吸納水平？

至於美股方面，美國聯儲局下周議息，市場憂慮當局未必如預期放慢加息步伐，隔晚美股繼續回吐，三大指數齊向下，其中納指跌幅最深。多隻龍頭科技股各自有負面消息，如蘋果公司縮減自動駕駛汽車項目的規模；Facebook母公司Meta定向廣告模式在歐洲面臨監管限制，納指仲有排跌？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛及南方東英資產管理銷售，以及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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