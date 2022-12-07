【產經直播】科指跑贏 醒你科技股吸納攻略！
2022年12月07日 12:06
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港股周三(7日)低開60點後反覆拉鋸，內地防疫政策轉向的憧憬繼續有得炒？科指相對強勢，漲幅拋離恒指，目前在港上市的科技股估值仍屬值得吸納水平？
領漲科指有線上醫療板塊，阿里健康(00241)及平安好醫生(01833)半日收升逾8%及7%。隨內地多市相繼宣布優化疫情防控，民眾對藥物及抗原測試包需求增加，這些股份仍有上升空間？如一籃子部署南方東英中國醫療健康革新指數ETF(03174)較穩陣？
至於美股方面，美國聯儲局下周議息，市場憂慮當局未必如預期放慢加息步伐，隔晚美股繼續回吐，三大指數齊向下，其中納指跌幅最深。多隻龍頭科技股各自有負面消息，如蘋果公司縮減自動駕駛汽車項目的規模；Facebook母公司Meta定向廣告模式在歐洲面臨監管限制，納指仲有排跌？
國際油價連續三日下挫，創下今年新低。有分析認為，紐油會下試60美元，而80美元則成阻力位。南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品(07345)可有效捕捉油價下行趨勢？美國能源股近一周亦明顯調整，投資者部署南方東英美國大型石油天然氣公司每日反向(-2x)產品(07505)值博？
至於黃金方面，外媒報道指，早前金價突破每安士1,800美元後，投資者開始拋售黃金，黃金ETF周一(5日)遭減持13.7噸，是20個月來最大單日降幅。不過金融機構繼續唱好金價，包括星展表現看好黃金未來一年的前景，今年底有機會挑戰1,850美元，吼位買入南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品(07299)得唔得？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛及南方東英資產管理銷售，以及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
南方東英恒生科技指數ETF
南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
南方東英美國大型石油天然氣公司每日槓桿(2x)產品
南方東英美國大型石油天然氣公司每日反向(-2x)產品
南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品
南方東英黃金期貨每日反向(-1x)產品
南方東英富時越南30ETF
南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF
南方東英全球智能駕駛指數ETF
南方東英元宇宙概念ETF
南方東英中國醫療健康革新指數ETF
南方東英全球雲計算科技指數ETF
南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF
南方東英科創板50指數ETF
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