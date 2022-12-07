香港成全球外派僱員生活費用第二高城市

人力資源顧問機構ECA International發表最新「生活費用研究」，結果顯示香港排名下跌一位，為全球生活費用第二高的城市，紐約則稍微超越香港成為榜首。雖然兩地均受惠於較強勢的貨幣匯率，但紐約的住房租金在去年飆升，而本港的住房租賃成本則持續受疲弱需求影響而下跌，令紐約成為全球生活費用最高昂的城市。

ECA International亞太區域總監關禮廉表示，與全球許多地區一樣，香港的日常商品及服務價格的上漲速度遠較近年高，同時其價格的平均上漲速度亦高於其他亞洲地區。然而，由於香港的經濟表現持續低於標準水平，導致租金下跌，令其排名下降一位。

有關調查針對全球超過490個地點，比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務。這次研究同時包括ECA住房調查報告的數據，比較全球超過420個地區中，外派僱員通常租住區域的租金費用。

儘管全球通脹出現上升趨勢，但亞洲的通脹率較全球其他地區相對為低。因此，近65%受訪亞洲地區在全球排名中均有所下降。在中國，因人民幣表現疲弱，以及全國出現較低的通脹率，令所有受訪城市排名下跌，當中廣州及上海均跌出全球前10位。

另一邊廂，新加坡在是次調查排名顯著上升，皆因當地今年的日常商品及服務的通脹率高於近年錄得的數字。新加坡的排名上升4位，主因是當地租賃成本在2022年大幅上漲。因此，新加坡的全球排名由第12位上升至第8位。

日本通常被視為生活費用相對較高的國家，但今年的情況卻有所不同。日圓兌美元的匯率比去年同期下跌兩成，導致所有受訪日本城市的排名均大幅下降。東京由去年全球排名第三位，到今年跌出全球頭10位。

紐約為全球生活費用最高昂的城市，由於美元強勢以及美國出現高通脹率，令全國所有城市的排名均有所上升。其中三藩市的排名上升7名至第6位。

相比之下，歐洲大部分地區的排名均有所下降。在燃料及食物成本推動下，高通脹率持續影響歐洲多個地區。歐元持續疲弱，令該地區與全球其他城市相比更加便宜。在英國，由於英鎊表現疲弱，令全國大部分城市的排名均有所下降。不過倫敦卻是例外，其排名上升1名至第5位。

俄羅斯聖彼得堡是本次調查中排名升幅最大的城巿，莫斯科也躋身成為全球十大生活費用最昂貴的城市之一。