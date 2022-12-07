法國外貿銀行料明年中國GDP增長5.5%　服務業將顯著反彈

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，由於中國今年實行嚴格的「清零」防疫政策，以致其經濟增長跑輸其他亞洲地區，尤其加上疲弱的房地產業。不過，預期防疫政策將在明年逐步放寬，以及對包括科技業的監管漸告一段落，料明年中國國內生產總值(GDP)增長5.5%，2024年放緩至增長4.5%。

她續稱，在各項板塊中，料內地消費，尤其是服務業將見顯著反彈。同時，她指出，需留意包括中國或因低長者疫苗接種率而再度收緊防疫政策、俄烏戰爭、歐美地區通脹和利率持續高企，將使其陷入衰退甚至滯脹、台灣等地緣政治風險令中美關係惡化，以及科技行業進入下行周期等風險，將損害亞洲經濟。

該行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，本港銀行面臨更高借貸成本，故本月將很大機會上調最優惠利率(P息)0.25厘。展望明年首季亦將再上調0.25厘，其後則視乎美國聯儲局是否如外界預期停止加息，並在2024年第四季減息。

至於內房業，吳卓殷表示，年初至今內地房屋銷售按年跌25%，對中國經濟造成壓力。內地在過去數周推出的「三支箭」支持房企措施的確能為發展商爭取更多時間處理債務等問題，惟無法解決的房屋銷售疲弱的結構性壓力，故該行對行業前景仍持謹慎態度，較正面的是料行業的最壞情況已過，科技業亦面臨類似情況。

他預期，明年當局將推出更多支持內房發展商的財政政策，有利重建市場信心。長遠而言，仍要解決需求低迷問題，今年按揭利率已由去年的5.64厘，跌至4.12厘，需要再觀察明年首兩季房屋需求有否復甦，全年不期望顯著增長。

該行大中華區高級經濟師徐建煒則指，若明年中國經濟反彈，中國人民銀行將傾向不減息，而是維持利率穩定。出口表現方面，中國出口放緩已不是新鮮事，出口量在近期已見下降，惟有出口價格支持。不過，近月出口價格亦見回落，釋放出口放緩的明顯信號，料未來數月中國出口仍會放緩。