代理數據：買樓4年或以下沽貨　帳面蝕讓比例高達45%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，該行統計6月至11月中全港8,510宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記，當中上手業主於2018至2022年間購入(持貨4年或以下)的帳面平手及蝕讓比例錄45%。而帳面獲利比例只有約55%，大幅低於2017年前買入逾九成的帳面獲利比例，平均帳面獲利幅度亦只有約10%。若扣除交易成本，可能要虧蝕或只有微利。

以買入時間分析，上手業主於2013至2017年間購入(持貨5年至9年)私人住宅共錄得2,704宗，佔成交宗數超過三成。其次為2008至2012年(持貨10年至14年)，共錄得2,181宗，佔成交宗數二成六。2018至2022年(持貨4年或以下)，共錄得1,525宗，佔一成八。

帳面獲利比例計，原業主於1995至2012年購入(持貨10年或以上)，超過99%都能錄得帳面獲利。但原業主於2013年或之後購入(持貨少於10年)，帳面獲利的比例開始有下降趨勢，2013至2017年間購入(持貨5年至9年)帳面獲利比例由94%跌至2018至2022年(持貨4年或以下)只有55%。

二手買入獲利比例(91%)較一手買入高(86%)，1995至2012年二手買入及1995至2007年一手買入全部錄得獲利，2013至2017年二手買入獲利比例(96%)較一手買入(88%)高，但2018至2022年一手買入獲利比例(60%)則高於二手買入(53%)。

帳面獲利幅度方面，上手業主於1995至2007年買入平均帳面獲利幅度超過2倍，而2003至2007年間買入的帳面獲利幅度最高，達288%。2008年或之後買入的平均帳面獲利幅度則有明顯下跌趨勢。原業主於2008至2012年間購入的平均帳面獲利幅度約130%。2013至2017年買入下跌至35%。2018至2022年更只有10%。

二手買入帳面獲利幅度(134%)較一手買入高(98%)，1997至2007年二手買入帳面獲利幅度達3倍，一手買入只有2倍，2008至2012年二手買入帳面獲利幅度1.4倍，一手買入約80%，2013年後兩者相差距收窄，2013至2017年一二手買入帳面獲利幅度均降至三成多，2018至2022年再同樣下跌至約10%。