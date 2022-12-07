●美匯指數報105.692；港匯見7.7937；離岸人民幣(CNH)報6.9802；美元兌日圓報137.76；歐元企1.0455，英鎊處1.2133。金價報1,771.85美元。油價微跌，布油報79.19美元，紐油報74.01美元。比特幣報16,743美元。道指期貨跌5點。

●市後關注點

17:00 意大利零售銷售

17:00 新加坡外匯儲備

18:00 歐元區國內生產總值

20:00 美國抵押貸款市場指數

23:00 加拿大官方指標利率

●安踏傳擬將Amer Sports明年上市 集資至少78億

●1個月內兩度配股！碧桂園股價收挫逾15%

●內地11月進出口數據遜預期，而中央落實進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，提出10項要求，如縮小檢測範圍，無症狀及輕症新冠患者可居家隔離；滬綜指收跌12點或0.4%，報3,199點，失守3,200點關。

●香港經濟

-香港成全球外派僱員生活費用第二高城市

-總商會梁兆基：明年上半年本港營商環境恐極艱難

●峻瀅5日三單蝕讓！三房戶劈近3球沽 3年貶值23%

●中國經濟

-中國11月外匯儲備增至3.11萬億美元 多過預期

-內地11月出口增長大減至0.9% 進口轉跌1.1%

-全球經濟步30年來最差 中國靠結束清零反底？

●大行睇淡美國經濟

-兩大投行CEO預警衰退！高盛恐炒人削花紅 摩通擔心通脹

-大摩傳全球裁員2% 涉1600個職位

-美銀CEO：美明年恐衰退 公司放慢招聘

●傳Apple押後自動駕駛汽車推出時間至2026年