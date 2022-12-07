油價偏軟　道期微跌

2022年12月07日 16:21
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    ●美匯指數報105.692；港匯見7.7937；離岸人民幣(CNH)報6.9802；美元兌日圓報137.76；歐元企1.0455，英鎊處1.2133。金價報1,771.85美元。油價微跌，布油報79.19美元，紐油報74.01美元。比特幣報16,743美元。道指期貨跌5點。
    ●市後關注點
    17:00 意大利零售銷售
    17:00 新加坡外匯儲備
    18:00 歐元區國內生產總值
    20:00 美國抵押貸款市場指數
    23:00 加拿大官方指標利率
    ●港股早段牛皮，惟內地發布「進一步優化落實疫情防控措施」的消息令市況大幅波動，恒生指數日內波幅近千點；收報18,814點，跌626點或3.2%，失守萬九關。https://bit.ly/3Y1OdU7
    ●安踏傳擬將Amer Sports明年上市　集資至少78億
    ●1個月內兩度配股！碧桂園股價收挫逾15%
    ●內地11月進出口數據遜預期，而中央落實進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，提出10項要求，如縮小檢測範圍，無症狀及輕症新冠患者可居家隔離；滬綜指收跌12點或0.4%，報3,199點，失守3,200點關。
    https://bit.ly/3HgDMWI
    ●香港經濟
    -香港成全球外派僱員生活費用第二高城市
    -總商會梁兆基：明年上半年本港營商環境恐極艱難
    ●峻瀅5日三單蝕讓！三房戶劈近3球沽　3年貶值23%
    ●中國經濟
    -中國11月外匯儲備增至3.11萬億美元　多過預期
    -內地11月出口增長大減至0.9%　進口轉跌1.1%
    -全球經濟步30年來最差　中國靠結束清零反底？
    ●大行睇淡美國經濟
    -兩大投行CEO預警衰退！高盛恐炒人削花紅　摩通擔心通脹
    -大摩傳全球裁員2%　涉1600個職位
    -美銀CEO：美明年恐衰退　公司放慢招聘
    ●傳Apple押後自動駕駛汽車推出時間至2026年