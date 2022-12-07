打擊洗錢及恐怖分子資金籌集修例獲通過　明年次季分段實施

財經事務及庫務局向立法會提交《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》，以過半數議員支持下，通過三讀。

財庫局局長許正宇表示，為讓業界有更多時間為新的規管制度作好準備，修訂後條例將於明年第二季分階段實施，其中虛擬資產服務提供者發牌制度將於2023年6月1日生效，並將設有過渡期，讓業界申領牌照。

在二讀辯論期間，有立法會議員認為，現時修例所規管的範圍未有覆蓋非同質化代幣(NFT)，惟NFT交易額及宗易龐大，而且其具有虛擬資產的特質，不在規管之內恐造成監管漏洞，建議日後將涵蓋範圍擴大至NFT。

許氏指出，理解議員的憂慮，據財務特別組織的定義，獨特、獲用作收藏用途的NFT並不是屬於虛擬資產，惟該組織亦提醒要因應NFT的實際用途作定義，而非發行機構的介紹，草案的處理手法與該組織相符。虛擬資產發展日新月異，強調監管機構及港府會密切注視市場發展，並會與不同的司法權力及國際組織保持聯繫，管控風險，且把握機遇，將香港發展成國際虛擬資產中心。

他重申，港府重視金融科技及虛擬資產的發展，在10月發布的政策宣言，已闡明其願景和政策原則，會與金融監管機構建立便利的環境，並按照國際標準緩減實際和潛在風險，適時定出規管，以促進香港虛擬資產行業可持續且負責任地發展。