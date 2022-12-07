富達國際：內房業仍扮演重要角色　防疫放寬利消費

過去中資股滿布監管風險的地雷一直令投資者充滿戒心，富達國際基金經理Hyomi Jie表示，內地政府監管語調已出現轉變，把政策重心轉向穩經濟及保增長。企業盈利很可能已見底，投資環境變得有利，對尋求分散地區風險的環球投資者而言，這些因素使中國市場更具吸引力。

她謂，房地產行業仍在中國經濟扮演着重要角色，推動消費者信心及行為，如果中國當局對樓市政策調控進一步鬆綁，或會穩定房地產市場，推動全國的住房需求，並在消費市場座生顯著的連鎖效應。在消費市場方面，自給自足和進口替代將是未來五年的重要主題。因此，本地品牌、高端工業製造和消費性服務業將受惠於中國加快供應鏈本地化的進程，又謂消費升級依然是中長期投資中國市場的趨勢，短期內也受惠當地防疫措施放寬。

她指，之前封控措施打擊消費需求，但隨着措施逐步解除，需求會逐步恢復，特別是旅遊、休閒、餐飲等行業的積聚需求會得到釋放。整體的大方向是明確的，但是疫情對於企業盈利影響仍有待觀察。

富達國際基金經理廖婉菁指，明年上半年，市場仍要消化長達一年全球緊縮和經濟轉差帶來的效應，故通脹或會處於高位一段時間。但隨着利率開始下降，投資者可利用市場消化的時間，鎖定更高的收益率，看好亞洲投資級別債券，包括國企及消費相關板塊。

富達國際亞太區股票主管Marty Dropkin表示，今年市場持續受通脹困擾，預計來年息率仍會維持在偏高水平，意味寬鬆貨幣政策的時代已告一段落。央行過度緊縮亦增加了經濟衰退的風險。他指2023年最有可能出現的情況是硬着陸，因各國央行已不再採取如以往般不惜一切代價應對疫情的寬鬆貨幣政策。在投資者認清此點及反映在市場之前，若市場對聯儲局轉鴿的預期落空，或會導致市況出現急劇反彈。預料息率最終見頂，但若通脹維持在2%以上，則仍需一段時間才可見利率回落。