【產經直播】港股突失萬九關　形勢兇險？

港股周三(7日)顯著下跌，失守萬九關；恒指今早低開60點後，一度倒升，最多升296點報19,737點，但午後突然急跌，更以接近全日低位收市，大跌626點，收報18,814點，成交大增至2,074億元。內地午後公布，優化落實10條新的疫情防控措施(簡稱「新十條」)，市場如何解讀？恒指急回有咩啟示？會否加重整固時間？復常概念股炒完？

國際油價失守80美元關，創今年新低。在市場憂慮股市動盪及經濟前景不明朗下，油價短期走勢點睇？而港股「三桶油」齊收跌，現時仲係咪吸納油股時機？

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