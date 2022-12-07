美商務部長︰對中國威脅需保持半導體領先優勢

下過不少命令封殺中國發展先進半導體科技的美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)接受《外交事務》(Foreign Affairs)雜誌訪問，被問到是否連中國生產較成熟製程，也要實施尖端晶片那套管制，她表示︰「頗明顯的，那不是我們的策略……通處都有(Widely Available)的技術我們不會管制，也無意拖慢中國經濟」。

不過，話鋒一轉，她就說中國要強軍，「所以我們要運用出口管制防止他們取得有關技術，不管它是晶片抑或設備……要盡量長時間維持(先進半導體技術上的)領先優勢……決不能中國用我們的先進科技提升軍力。」出口管制非天衣無縫，所以要每日想辦法堵塞漏洞。

過去一直批評中國不夠開放的美國近年大開「逆全球化」倒車，摒棄全球分工創造經濟效益的圭臬。就外界質疑《晶片法案》之類強行扭轉經濟使然的市場格局現況，終會徒勞無功，雷蒙多表示，為工業發展訂定策略根植美國歷史，而且一直奏效，所有尖端半導體都倚賴台灣供給才令她擔憂，又謂不覺得要荷蘭和日本要美國施予甚麼甜頭，才會配合美國阻礙中國提升半導體技術的政策，「因為他們的國家安全利益與我們一致」。

她又說，疫情前年開始爆發時，身為羅德島州州長常為張羅呼吸機和個人防護物資而惆悵，霎時間醒覺到「我們(美國)對於某些物資是多麼倚賴中國」。出任商務部長着手供應鏈危機和晶片供應時，更是為美國一些物資過度倚賴某一國家感到「大開眼界」，這根本就令供應鏈不穩定。

然而，她重申美國政府的立場，謂氣候變化和紓減窮國債務等領域上，希望和中國合作。