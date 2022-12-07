中國電力夥中石油成立合資拓充換電產業鏈

中國電力稱，其於綠電交通產業市場擁有明顯的先發優勢，掌握核心換電專利技術，且已在全國31個省、直轄市和自治區布局超過200座重型卡車充換電站，適配市面上超過86%換電重型卡車類型，乃國內領先的規模化充換電營運商。該企的綠電交通板塊將契合中石油擴大充電、換電領域的布局，建設綜合能源服務站。

中國電力目前已與中石油在內蒙古合作經營2座重型卡車充換電站，均為全新一代「綠島800系列撬裝式換電站」，採用了配電監控、無線射頻識別系統(RFID)、鐳射定位及無線通訊等先進技術，並支持手機掃碼全自動換電。換電站可以實現5分鐘完成車輛換電，全方位配合區內換電重型卡車營運車隊的能源補給需求。

下一步，新合資公司將探索更多的合作，挑選中石油優質加油站，沿着交通運輸通道「鄂包幹線」、「烏海幹線」、「寧夏幹線」等各地換電幹線鋪設啟源新一代撬裝式換電站。