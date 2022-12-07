星光行一籃子商廈單位1.45億放售　首批呎價1.25萬起

環球經濟表現疲弱，股市波動，香港甲級商廈買賣交投跌至近年低位，有放盤寫字樓業主擬向買家提供高成數借款計劃吸客。中原(工商舖)指，代理放售尖沙咀星光行中高層一籃子商廈單位，涉及總面積約9,624方呎，涉及金額共約1.45億港元，首批先推4個單位，意向呎價約12,500元起，業主考慮提供八年七成借款優惠。

該行營業董事李婉琪表示，上述代理推售的一籃子物業位於星光行12樓，由資深投資者持有，包括07至16A室。今次率先推出的單位為07至08室、09室、16室及16A室4個單位，3個已交吉，擁有維港海景。

當中，09室面積約878方呎已被預留，另外兩個交吉單位16室及16A室，面積分別878方呎及約1,298方呎，每方呎叫價約12,800及約12,500元，涉資分別約1,123.8萬元及1,622.5萬元。而07至08室則連租約形式出售，現時每月租金約5.26萬元，租期至2023年6月，叫價2,897.4萬元。資料顯示，該項目8樓04室，面積約920方呎，今年7月以約1,443萬元易手，呎價約15,700萬元。

她透露，因應部分新買家的財務需要，業主考慮上述的借款優惠，利息以大P(最優惠利率)計算，讓新買家資金周轉更靈活。