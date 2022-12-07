【有排跌？】英國樓價按月挫2.3%　跌幅14年最大

英國樓價由高位回落，且幅度顯著。據按揭貸款機構Halifax資料，英國11月樓價指數按月跌2.3%，不單是連跌三個月，跌幅更較10月時的挫0.4%明顯擴大，並創2008年10月以來最大跌幅。按年雖然仍漲4.7%，較10月時的漲8.2%明顯升少一截。11月英國普通住宅平均樓價約28.55萬英鎊(約269.8萬港元)。

經濟不穩 買家業主觀望

該機構認為市況回落是意料中事，始終經濟仍然風頭火勢，並且自2020年3月至今樓價經已累積上升19%。該機構董事Kim Kinnaird更指出，不少打算樓換樓的家庭在現市況下都打消了該念頭，始終負擔能力的壓力日漸沉重，價格從大升之中趨向穩定，無論準買家或放盤業主都在觀望。

她續指，要展望明年樓市表現的話，不得不提去年今日市場曾見證樓價創紀錄大升，一個月漲1.2萬英鎊(約11.34萬港元)，相較2020年3月，即新冠肺炎疫情初起之時，更是累升4.64萬英鎊(43.85萬港元)。故她認為，上月數字或顯示市場正在逐步向正常化發展。

分地區看，倫敦11月樓價按年升5.2%，較10月時回落1.4個百分點，升幅繼續落後於其他地區，但平均樓價達54.91萬英鎊(約519萬港元)，仍然貴絕英國。英格蘭東北部按年升10.5%，高於10月的10.4%。威爾斯和英格蘭東南部則「急煞車」，上月分別按年升7.9和8.4%，較10月回落3.6和2.3個百分點，平均樓價22.06萬和30.7萬英鎊(約208萬和290萬港元)。

倘再加息 短期樓市續淡

按揭中介公司SPF Private Clients的總裁哈里斯表示，樓市買賣活動減少，正在返回疫情前的市況，其中樓宇按揭利息正溫和地向下走，兩年和5年期定息按揭更跌穿5厘的心理關口。他預期，英倫銀行下周的議息會議，將會加息半厘。如再加上季節性的淡季，短期樓市將無可避免地偏軟。