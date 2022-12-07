荃灣業主大劈價！三房累減13%　成交價重回5年前

二手市場成交價「時光倒流」，荃灣廣場三房單位，今年6月放盤，累減120萬元，終以780萬元成交，做價回到5年前水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊表示，西灣河鯉景灣12月錄首宗買賣，觀景閣低層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，望內園景，獲同區分支家庭客用家以726萬元入市，呎價約14,847元。

●美聯陳彪指，鰂魚涌太古城12月暫5宗買賣，包括富天閣為中層G室，實用面積約792方呎，套三房間隔，坐擁海景，屬罕有優質放盤，同區客議價後以1,340萬元購入作換樓自用，呎價約16,919元。

●中原莊大展稱，西營盤嘉麗苑高層B室，實用面積約1,119方呎，套三房及工人套房設計，以2,788萬元易手，呎價約24,915元，原業主於2007年10月以988萬元買入，持貨約15年帳面獲利1,800萬元，單位升值1.82倍。

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九龍區

●香港置業曾家輝透露，奧運站凱帆軒2座中層D室，實用面積約463方呎，兩房間隔，以約710萬元放盤約兩個月後，吸引外區客洽詢，經議價後決定以680萬元易手，呎價約14,687元，新買家為首置客，睇樓一次後即決定入市。

●美聯潘鎮煒表示，長沙灣泓景臺7座低層E室，實用面積約478方呎，兩房間隔，吸引買家承接換樓，單位原先叫價798萬元，因應市況淡靜，議價63萬元易手，成交價735萬元，呎價約15,377元。

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新界區

●中原王壹鳴指，荃灣廣場1座低層B室，實用面積約552方呎，三房間隔，今年6月放盤，開價900萬元，隨市況向下，連番減價，累減120萬元或約13%，以780萬元成交，呎價約14,130元，做價回到5年前水平，新買家為同區換樓客。

●中原王春江稱，荃灣綠楊新邨K座中層8室，實用面積約582方呎，三房間隔，享公園景及山景，開價720萬元，累減50萬元，以670萬元沽出，呎價約11,512元，減幅約7%，新買家為同區換樓客。

●中原伍潔玲表示，12月首星期荃灣區累錄22宗二手買賣，海濱花園1座高層B室，實用面積約577方呎，三房間隔，望海景及公園，開價700萬元，有買家「大口」還價至600萬元，最終以648萬元成交，呎價約11,231元，新買家為同區首置家庭客。

●世紀21將軍澳魏仕良指，12月將軍澳居二市場錄約12宗買賣，居屋寶盈花園1座中層F室兩房戶，實用面積約431方呎，7月在未補價第二市場放盤叫價510萬元，減價逾17%，以420萬元成交，呎價約9,745元，約5年帳面只升值10萬元，料蝕使費離場。

●利嘉閣鄭啟聰透露，將軍澳居屋寶盈花園6座中層K室，實用面積約590方呎，三房間隔，享內園景，去年5月最初在未補價第二市場開價約710萬元，累減約165萬元，終以545萬元成交，呎價約9,237元，新買家為區內上車客。

●世紀21將軍澳稱，將軍澳居屋廣明苑E座低層7室，實用面積約433方呎，10月在未補價第二市場放盤，初時叫價350萬元，一口價减22萬成交，獲綠表買家以328萬元承接，呎價約7,575元。

●利嘉閣鄭健沐表示，將軍澳居屋彩明苑B座高層8室，實用面積約506方呎，兩房設計，未補價第二市場以約416.8萬元易手，呎價約8,237元，成交價屬屋苑同類型單位近期低位。

●利嘉閣梁敬嚴指，將軍澳居屋富康花園3座高層K室，實用面積約592方呎，套三房間隔，望內園景，未補價第二市場以約508萬元成交呎價約8,581元，現時屋苑有約38個放盤，入場費由478萬元起。

●中原關偉豪稱，將軍澳廣場12月暫錄約3宗買賣，該盤8座中層F室，實用面積約429方呎，兩房間隔，最初叫價820萬元，終降價175萬元或約21%，以645萬元易手，呎價約15,035元，新買家為外區換樓客，原業主持貨約5年，帳面僅獲利45萬元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山聽濤雅苑7座低層B室，實用面積約526方呎，兩房間隔，放盤兩個月，叫價735萬元，獲買家以718萬元承接，減幅約2.3%，呎價約13,650元。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山新港城F座低層3室，實用面積約337方呎，兩房間隔，望海景，放盤4個月，當時叫價640萬元，減88萬元，減幅約13.8%，成交價552萬元，呎價約16,380元。

●中原理胡耀祖表示，馬鞍山區12月暫錄約15宗買賣，銀湖．天峰最新錄8座低層B室，實用面積約762方呎，套三房間隔，開價約1,060萬元，雙方議價後以1,000萬元，呎價約13,123元，累減60萬元，新買家為用家。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城16座低層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，望園景，放盤兩星期，開價620萬元，累減15萬元，減幅約2.4%，以605萬元成交，呎價約13,415元。

●中原余震楠指，沙田市中心12月暫錄約3宗買賣，沙田中心新寧大廈高層E室，實用面積約288方呎，兩房間隔，放盤時開價約430萬元，日前議價後以428萬元易手，呎價約14,861元，新買家為年輕上車客，見樓價己大幅回落，決定把握機會入市自住。

●美聯賴嘉敏稱，大埔帝欣苑8座中層D室，實用面積約1,005方呎，套三房連工人房間隔，並附有車位，享山景，原業主放售單位套現，原先開價1,100萬元，雙方議價28萬元，終以1,078萬元成交，呎價約10,726元。

●中原鍾國基表示，大埔中心剛錄12月錄首宗買賣，屋苑17座高層H室，實用面積約522方呎，三房間隔，開價約780萬元，近日議價後減價50萬元，以730萬元沽出，呎價約13,985元，新買家為同區換樓客。

●祥益黃文樂指，屯門公屋良景邨良傑樓高層4室，實用面積約375方呎，兩房間隔，白居二中籤者於未補價第二市場以180萬元購入作自住之用，呎價約4,800元。

●美聯湯鈞稱，屯門新屯門中心2座低層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，新買家睇樓近一年，出票議價獲減53.2萬元，終以446.8萬元購入，呎價約9,820元，原業主於2012年以195.3萬元購入，持貨逾10年帳面獲利約251.5萬元。

●中原陳家富透露，屯門大興花園12月暫錄3宗買賣，屋苑1期3座低層D室，實用面積約428方呎，兩房間隔，享河景，上車客因見樓價明顯回落，已回到數年前水平，迅速鎖定為入市目標，減價30萬元，以400萬元承接，呎價約9,346元。

●美聯馮景廉表示，屯門市廣場3座中層H室兩房戶，實用面積約369方呎，獲買家垂青，新買家為區內分支家庭客，議價26.2萬元，終以423.8萬元同區置業，呎價約11,485元。

●利嘉閣彭錦添指，青衣盈翠半島10座中層A室，實用面積約508方呎，兩房間隔，以約795萬元成交，跌穿「8球」關口，呎價約15,650元，低市價約3%，該盤目前約有105個放盤，入場費約699萬元起。

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