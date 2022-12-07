蝕讓趨升！將軍澳三房4年貶13%　西貢屋6年輸2300萬

樓價跌勢未止，買樓不再保值，隨時要蝕本離場。據地產代理數據顯示，近4年或以內入市的買家，若近期沽貨損手比例高達約45%。事實上，二手業主恐樓價再跌，近日加快套現，周三市場再現至少13宗帳蝕買賣，將軍澳峻瀅本月已錄3宗，約4年帳面貶值逾13%最多。

樓價繼續下跌，業主「要錢唔要貨」，各區蝕讓個案增加。中原黃仕斌稱，峻瀅12月已錄約6宗買賣，半數為蝕本交易，其中7座高層F室，實用面積約738方呎，套三房加儲物房間隔，享海景，劈價275萬元後，剛以775萬元成交，呎價約10,501元。原業主於2018年5月以895萬元買入，帳面虧蝕120萬元。

元朗朗城滙都連錄成交。美聯徐君寶指，屋苑2座高層D室兩房戶，實用面積約484方呎，累減28萬元，以782萬元沽出，呎價約16,157元，原業主持貨逾3年帳面輸48.9萬元。另5座低層兩房戶售810萬元，約3年帳面只升值約20萬元，料蝕使費。

即使持貨逾4年業主，近期都要蝕讓。市場消息指出，紅磡VIVA低層B室，實用面積約488方呎，原以780萬元放售，減價至678萬元成交，呎價約13,894元，料為項目二手呎價新低。據了解，原業主於2015年以約721.9萬元一手買入，轉售帳面虧損約43.9萬元。

超級豪宅方面。世紀21奇豐廖振雄透露，西貢碧沙路雙號號獨屋，實用面積約3,666方呎，連花園及私人泳池，叫價1.6億元，劈價5,200萬元，以1.08億成交，呎價約29,460元。原業主於2016年2月以1.31億元購入，持貨逾6年帳面蝕2,300萬元，單位期內跌價約18%。