一手樓僅零星成交！君柏四房「先住」5年後終止交易

市場觀望氣氛持續，一手交投以現樓及餘貨為主。另一方面，馬頭角項目錄得一宗終止交易個案，買家當年採用「先住後付」付款計劃入市。

●君柏四房戶買家「先住」5年後決定終止交易

上述買家當年採用「Z138 先住後付」付款計劃入市。資料顯示，該盤當年破天荒推出成交期長達12年的先住後付計劃促銷，買家只須先付樓價20%首期，可享138個月先住後付款優惠，期間每月須支付成交金額0.25%及入住費，而2029年付清樓價便完成交易。

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna累沽116伙

●何文田瀚名三房售3,870萬元

●何文田芳菲一房755萬元沽

協成行旗下何文田芳菲，近日交投步伐略為加快，月內已沽4伙，共涉2,994.1萬元。其中，周三(7日)最新沽出11樓B室，實用面積286方呎，一房間隔，成交價755.8萬元，呎價約26,427元。

●觀塘凱滙連天台戶呎價約21,239元

●油塘蔚藍東岸三房1493萬沽

●屯門帝御‧星濤開放式戶交易告吹

由帝國集團及香港小輪發展、恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤，最新錄得終止交易。涉及的單位為1座5樓19室，實用面積213方呎，開放式戶，於2020年11月以367.24萬元成交，呎價約17,241元，而交易最新列明已於昨(6日)終止。