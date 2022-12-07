一手樓僅零星成交！君柏四房「先住」5年後終止交易
2022年12月07日 21:34
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市場觀望氣氛持續，一手交投以現樓及餘貨為主。另一方面，馬頭角項目錄得一宗終止交易個案，買家當年採用「先住後付」付款計劃入市。
●君柏四房戶買家「先住」5年後決定終止交易
長實地產(01113)馬頭角君柏，周三(7日)錄得1宗終止交易。據項目成交紀錄冊，該盤的5座18樓A室，實用面積1,624方呎，採四房連儲物室間隔，原本於2017年9月先後簽定臨時買賣合約及正式買賣合約以3,957.7萬元沽出，當時呎價約24,370元，惟交易最新列明於今(7日)終止。
上述買家當年採用「Z138 先住後付」付款計劃入市。資料顯示，該盤當年破天荒推出成交期長達12年的先住後付計劃促銷，買家只須先付樓價20%首期，可享138個月先住後付款優惠，期間每月須支付成交金額0.25%及入住費，而2029年付清樓價便完成交易。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna累沽116伙
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的元朗錦田北PARK YOHO Bologna，最新沽出第8B座11樓D室，單位為實用面積279方呎的開放式房戶，以448.44萬元成交，呎價約16,073元。該項目提供164伙，由10月底展開銷售，累售116伙，套現逾7.5億元。
●何文田瀚名三房售3,870萬元
新盤交投量未見好轉，個別市區盤續錄成交。據項目成交紀錄冊顯示，嘉里建設(00683)發展的何文田瀚名，周三(7日)招標沽出15樓B室，實用面積 1,132方呎，採三房連工作間間隔，以3,870萬元連同1個車位成交，呎價約34,187元。資料顯示，上述單位曾作現樓示範戶，屬於連家具及裝置發售的單位。
●何文田芳菲一房755萬元沽
協成行旗下何文田芳菲，近日交投步伐略為加快，月內已沽4伙，共涉2,994.1萬元。其中，周三(7日)最新沽出11樓B室，實用面積286方呎，一房間隔，成交價755.8萬元，呎價約26,427元。
●觀塘凱滙連天台戶呎價約21,239元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，以960萬元售出第2座55樓C室，屬實用面積452方呎，一房間隔，連314方呎天台，呎價約21,239元。據成交紀錄冊，上述單位對落一層的53樓C室，面積間隔相同，惟附連天台，於去年6月以1,107.42萬元沽出，當時呎價約24,500元。意味現時最新沽出的天台戶較去年沽出的標準戶平約13%。
●油塘蔚藍東岸三房1493萬沽
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，新近沽出2座11樓E室，屬實用面積681方呎的三房單位，成交價1,493.36萬元，呎價約21,929元。
●屯門帝御‧星濤開放式戶交易告吹
由帝國集團及香港小輪發展、恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤，最新錄得終止交易。涉及的單位為1座5樓19室，實用面積213方呎，開放式戶，於2020年11月以367.24萬元成交，呎價約17,241元，而交易最新列明已於昨(6日)終止。