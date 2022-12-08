東方日報B1：半導體教父張忠謀：自由貿易瀕死

口口聲聲推動自由貿易的美國帶頭搞「朋友圈供應鏈」，擁有世界最先進晶片生產工藝的台積電亦只好「半推半就」，大舉升級亞利桑那州在建晶片廠的投資額與產品類別，服務美國催谷尖端晶片國產化的訴求。一手湊大台積電的「半導體教父」張忠謀赴美出席該廠首部機台進廠典禮時，也若有所指說︰「全球化幾乎已死」、「自由貿易幾乎已死」，真是中美角力愈演愈烈下，既有商業邏輯天翻地覆的最佳寫照。

喜聞台積電亞利桑那州新廠投資額加碼逾兩倍，並與前總統特朗普拉攏鴻海赴美投資「雷聲大雨點小」形成鮮明對比，同樣出席進機典禮的美國總統拜登顯得滿面春風，謂蘋果公司(Apple Inc.)將從本土供應鏈取得更多，「這可能會改變全局」，又高喊「美國製造回來了」。他坦承不知「納米晶片」是甚麼，惟感謝張忠謀，又說他首次角逐參議員時，張妻張淑芬為其助選。

二期廠房落成後，亞利桑那州項目的面積不但超過台積電所有台灣廠的總和，更是「老巢」新竹科學園區一半以上。以二期廠房將於2023年動工，該企來年難免又多一大筆錢要燒。

大客Apple和超微半導體(AMD)的行政總裁於進廠典禮上表明會採購台積電於亞利桑那州生產的「美製晶片」，支持台積電董事長劉德音「兩座晶圓廠完工後每年營收達100億美元」的「業績指引」。退出日常營運幾年的張忠謀也安撫道，這次赴美設廠比25年前「準備充足多了。」

不過，以台積電股價周三倒跌收市，市場似乎對其赴美「賭注」愈來愈大有疑慮。

著名半導體行業分析師陸行之坦言，誰都知道台積電赴美一事上，華府施壓等地緣政治考量扮演「一個絕對的角色」，以美國廠毛利率明顯低於台灣任何一廠，就算集團收入增長不變，「拉高美國廠資本開支」無異於「拉高低毛利美國廠營收比重與折舊費用」，對外資分析師不算好消息，「也應該寫不出甚麼利好報告。」陸的這番話充分反映地緣政治如何擾亂商業運作與投資世界。

他續稱，據其了解，亞利桑那州一期廠房(4、5納米製程)用了很多折舊3至4年的5納米製程舊設備，可如今美國廠投資規模加碼至400億美元後「似乎跟蓋新廠沒差別」，啟人疑竇。除此之外，台積電亦應交代，日後是否繼續花錢縮窄台灣和美國廠房之間的製程差距，甚至同步；一旦拿不到美國《晶片法案》的補貼，又會否繼續美國廠的投資。

事實上，就算台積電真的拿到《晶片法案》的補助，市場也擔心西方紛紛拿補助吸引半導體公司設廠，最終會否形成產能過剩。美國商務部與歐盟委員會同意建立機制，互相分享補貼計劃的資訊，並推動雙方就市場動態的形成共識。