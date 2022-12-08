陳蓓敏：內房板塊修復需時　長線睇好

美歐貿易第三次部長級會議完結，可惜未有實質性進展結果。美國枱面上承諾，降低通脹法，以拖延應付歐盟訴求，顯見未來歐洲經濟仍在冬眠中。再加上俄羅斯有機場，被無人機攻擊。雖然未知誰所為，但此等行為，有擦槍走火之險，宜小心地缘政治因素。澳洲央行加息25點子，指標利率上調至3.1%。美國議息前，華爾街股市呈現波動狀態。

中共中央政治局在周二召開會議，主要為2023年作分析研究經濟工作。主向目標維持廉政經濟結構，反貪腐。並定下明年1月9日至11日召開二十屆中央紀律委員會第二次全體會議。國內防疫措施放寬，但有媒體報道國內蓮花清瘟膠囊，在數天內漲價兩倍以上。國內多個省市監管部即發提醒告誡書，勿囤積居奇。中國公布首11個月貿易數據，出口按年升9.1%，進口按年升2%。對東盟出口按年升兩成，進口增長逾7%。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)