鄧建初：貪婪恐懼失理智　克服心魔靠自己

股場萬象，人間百態。有人膽生毛，奮不顧身；有人膽小如鼠，前怕狼、後怕虎。兩者正是貪婪與恐懼的代表人物，可以說是各走極端。前者大起大落，可以發達，亦可以傾家蕩產；後者發不了達，但不會全軍盡墨。如果能夠具備貪婪的性格，同時又能克服恐懼這個人性弱點，已有條件成為富豪一族。初哥舊老闆李兆基先生正是經典人物，難怪曾經登上全港首富的地位。

十隻手指有長短，人總有高低之別，如經常被情緒帶動，情不自禁，站在貪婪與恐懼的兩個極端，要贏錢，難度自然大增。初哥有一位朋友，性格冷靜，升市忍手，專吼大跌市才出手撈貨，屢建奇功。有一定利潤就會沽出，絕不留戀，多年累積下來，已是非常豐厚。因不夠貪婪，所以只能做有錢人，不能進身富豪的行列。

期指市場發展至今，算是比較公平的博弈遊戲，買升買跌任君選擇，可惜的是，散戶仍是輸的多，贏的少。事實上，下跌至21,000點，有眾多期指客認為已是低點，不信趨勢下跌而不斷加碼溝貨，終在下破16,000點時信心盡失，止蝕離場。當再插至14,615點時，還慶幸走得算快，更無心戀戰，錯過了其後追回失地的機會。

相反，有高位沽空期指者，貪勝不知輸。於14,000至16,000點仍睇淡之股民大有人在，愈低愈想沽，掉頭大幅反彈時，因覺得之前多月來辛苦贏得的錢，竟可在一個月時間內差不多全部蒸發，不捨得斬纜重新部署。證明貪婪與恐懼，是纏繞大部分股民的心魔，克服不了，結果都難逃「贏粒糖、輸間廠」的命運。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)