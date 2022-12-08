鄧建初：貪婪恐懼失理智 克服心魔靠自己
2022年12月08日 07:00
東網電視更多新聞短片
股場萬象，人間百態。有人膽生毛，奮不顧身；有人膽小如鼠，前怕狼、後怕虎。兩者正是貪婪與恐懼的代表人物，可以說是各走極端。前者大起大落，可以發達，亦可以傾家蕩產；後者發不了達，但不會全軍盡墨。如果能夠具備貪婪的性格，同時又能克服恐懼這個人性弱點，已有條件成為富豪一族。初哥舊老闆李兆基先生正是經典人物，難怪曾經登上全港首富的地位。
80年代初，中英談判陰晴不定，加上外圍經濟影響，信心危機觸發股災，恒生指數由高位狂瀉六成，港元及樓市均大冧，銀行迫倉，政府為了穩定局勢，宣布實施聯繫匯率制度，將港元與美元掛鈎。恒基地產(00012)除了減價售樓外，更向銀行申請加大融資，覷準時機不斷增加土地儲備，持續發展地產項目，終於在樓市見底回升後獲得龐大利潤。
十隻手指有長短，人總有高低之別，如經常被情緒帶動，情不自禁，站在貪婪與恐懼的兩個極端，要贏錢，難度自然大增。初哥有一位朋友，性格冷靜，升市忍手，專吼大跌市才出手撈貨，屢建奇功。有一定利潤就會沽出，絕不留戀，多年累積下來，已是非常豐厚。因不夠貪婪，所以只能做有錢人，不能進身富豪的行列。
今年香港股市跌幅之深，歷年罕見，股票急升暴跌屢見不鮮，仍在停牌中之浦江國際 (02060)、及上周曾暴跌之海昌海洋公園(02255），就是一瀉如注之經典例子。如能於極度恐懼時入市，獲利應不是難事。但當時斬倉盤洶湧而至，買入盤疏落凋零，持貨者已被嚇至魂飛魄散，處於如此境況，能夠冷靜捕捉入市時機的股民，可謂鳳毛麟角。
期指市場發展至今，算是比較公平的博弈遊戲，買升買跌任君選擇，可惜的是，散戶仍是輸的多，贏的少。事實上，下跌至21,000點，有眾多期指客認為已是低點，不信趨勢下跌而不斷加碼溝貨，終在下破16,000點時信心盡失，止蝕離場。當再插至14,615點時，還慶幸走得算快，更無心戀戰，錯過了其後追回失地的機會。
相反，有高位沽空期指者，貪勝不知輸。於14,000至16,000點仍睇淡之股民大有人在，愈低愈想沽，掉頭大幅反彈時，因覺得之前多月來辛苦贏得的錢，竟可在一個月時間內差不多全部蒸發，不捨得斬纜重新部署。證明貪婪與恐懼，是纏繞大部分股民的心魔，克服不了，結果都難逃「贏粒糖、輸間廠」的命運。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)