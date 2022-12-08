和譽：治療尿路上皮癌臨床患者具良好耐受性

異(包括突變及/或融合)的轉移性尿路上皮癌患者的客觀緩解率為30.7%(4/13)，且經IRC確認，伴有FGFR3突變的患者的客觀緩解率為44%(4/9)，這與先前在中國境外類似患者組中進行的Fexagratinib(ABSK091)的BISCAY試驗結果一致。

至於初步安全性結果顯示，80mg每日兩次的Fexagratinib(ABSK091)在中國患者中具有良好的耐受性，且沒有任何與藥物相關的4級或以上不良反應報告。該等結果支持Fexagratinib(ABSK091)在進行的II期試驗中進一步開發。

Fexagratinib(ABSK091)是一種高效的選擇性FGFR1-3抑制劑。先前在中國境外的多項臨床試驗結果顯示，Fexagratinib(ABSK091)在治療尿路上皮癌及其他類型的實體瘤方面具有初步療效。