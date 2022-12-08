UA建FinTech協作平台　推動未來⾦融科技⽣態

【營業資訊】UA亞洲聯合財務有限公司(UA)於11月28日宣布正式成立UA FinTech Valley，聯繫香港科技創新企業及人才共同協作，打造⾦融科技產業的創新⼒量，為⾦融科技⽣態發展注入更多資源。 UA一直穩佔私人貸款市場的領導地位，開創多款創新產品及服務以滿⾜不同客群需要。

是次UA投資逾千萬打造的UA FinTech Valley，位於灣仔聯合鹿島大廈7樓，佔地近萬方呎。作爲UA首個與科技創新企業交流互動的協作空間，UA FinTech Valley特意劃分為不同區域，包括：辦公區、社群交流區，更有可容納半百⼈的開放式展演空間。

萬呎協作空間凝聚創新能量UA FinTech Valley的概念源於UA管理層在機緣巧合下接觸到不同⾦融科技業的參與者，發現初創企業不乏創新及前瞻性想法，但很多時未能轉化落地，部分是因為缺乏支持，或者是執⾏上缺乏經驗。有⾒及此，UA希望可以在這些領域上為香港初創企業提供更多⽀援。通過積極配對企業需求，尋找相關科技企業的解決⽅案，從⽽締造契機並⽀持本地初創企業。⽽UA⾦融科技及創新部於2019年成立，⽬的是投放資源於⾦融科技發展相關的業務，期望融合科技與傳統行業智慧，進一步拓展服務範圍至更廣領域。

UA董事總經理及⾏政總裁長原彰弘致揭幕辭時表示：「UA全⼒⽀持本地創新。我們相信FinTech Valley可為科技創新企業提供進入⾦融業的踏腳⽯，讓這些初創企業將構想轉化落地，為相關企業帶來實質收入。另⼀⽅⾯，UA與本地科技企業和業界夥伴等相互協作，更 會定期舉辦交流會及培訓會，期望引入創新技術、提升客⼾體驗。」