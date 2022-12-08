道指收市靠穩　油價續挫

●踏入亞洲時段，美匯指數報105.15；港匯弱見7.7913；離岸人民幣(CNH)高見6.9666；美元兌日圓為136.59；歐元見1.051，英鎊報1.2199。金價偏軟，報1,785.89美元。布油跌至77.4美元，紐油報72.5美元。比特幣跌1%至1.68萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水112點。

●美股三大指數個別發展，當中道指變動不大，收報33,597點，升1點；標指收報3,933點，跌7點或0.19%；納指收報10,958點，跌56點或0.51%。

●油價下跌，其中紐約1月期油收報每桶72.01美元，跌2.24美元或3%；布蘭特2月期油收報每桶77.17美元，跌2.18美元或2.8%。

●美元及美國國債孳息率回落，外圍金價向好，紐約2月期金收報每安士1,798美元，升15.6美元或0.88%。

●歐洲主要股市下跌，英國富時指數收報7,489點，跌32點或0.43%；德國DAX指數收報14,261點，跌82點或0.57%；法國CAC指數收報6,660點，跌27點或0.41%。

●日本第三季名義GDP按季收縮0.7%，遜預期。

●調查：41%美國消費者於購物節的支出低於去年。

●美房屋需求降溫，拖累年內木材價格挫64%。

●IEA：2025年可再生能源將取代煤炭成全球最主要電力來源。

●加拿大央行一如市場預期上調政策利率0.5厘，至4.25厘，符預期。在議息聲明中稱，會考慮是否需要進一步加息來遏制通脹。

●為銷售樓盤，央企於深圳設降價即賠差價計劃。

●【有排跌？】英國樓價按月挫2.3% 跌幅14年最大。

●新股陽光保險集團公布招股結果，以下限5.83港元定價，中籤率100%。

●東方日報B1：半導體教父張忠謀：自由貿易瀕死

●【東方產評】制華晶片戰響號 美七傷拳終徒勞