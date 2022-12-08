港股重上萬九關 ATMJ漲3至4% 滙豐偏軟

港股收復萬九關後升勢持續，恒生指數漲近400點，高見19,200點。國企指數及科技指數升150點，主板成交430億港元。

大型科網股做好，美團升4.4%；騰訊及阿里巴巴升3.6%；京東集團升3.1%；小米集團升1.8%。

金融股合力撐市，中國平安升3%；招商銀行升2.8%；友邦保險及中國人壽升2.7%；香港交易所升1.8%；工商銀行升0.8%；建設銀行靠穩；滙豐控股逆市偏軟。

內地進一步放寬防疫限制，復常概念股繼續有追捧。金沙中國飆7.2%，是表現最佳藍籌；銀河娛樂升4.4%。海底撈升4.3%；比亞迪股份升2.8%。

昨日急跌的內房股反彈，碧桂園及碧桂園服務升3%及2.4%；龍湖集團升3.7%；中國海外升1.8%。

【09:20】港股再闖萬九關 ATMJ領漲 滙豐靠穩

港股開市反彈過百點，恒生指數升150點或0.8%，報18,965點；國企指數高開66點或1%，報6,499點；科技指數升63點或1.58%，報4,067點。

大型科網股撐市，美團升2.1%；阿里巴巴升2%；京東集團升1.7%；騰訊升1.3%；小米集團升0.3%。

金融股個別發展，滙豐控股升0.2%。中國平安升0.3%；香港交易所升0.7%；招商銀行升1.1%；工商銀行升0.8%。友邦保險跌0.2%；建設銀行跌0.6%。