星展率先在港推IATA Pay服務　用銀行帳戶買機票

隨着重新通關，航空旅行穩步回復至疫情爆發前水平，星展銀行周四(8日)宣布與國際航空運輸協會(IATA)合作，於三個亞洲主要市場推出IATA Pay，並率先於香港推出，明年服務將拓展至印尼和新加坡。

IATA Pay服務現時適用於20多個市場，讓旅客可以直接從銀行帳戶於網上直接支付並購買機票，方便無法使用信用卡或扣帳卡的消費者。航空業每年就處理交易付款支付約200億美元的費用，當中主要為處理信用卡付款交易之費用，上述方案除可為航空公司顯著節省成本，同時提供同日結算、對帳和退款管理，以提升客戶的體驗。通過從消費者的銀行帳戶中直接轉帳，航空公司更能妥善管理營運資金，實現近乎即時銷售變現金的優勢。

透過IATA Pay，星展銀行將協助參與的航空公司通過動態二維碼的渠道收取付款。當客戶利用DBS Max solution掃描並從銀行帳戶付款時，IATA將通過訊息收到實時通知，並透過日結報告輕鬆對帳。

星展銀行(香港)香港董事總經理，企業及機構銀行環球金融交易服務陳智勇表示，支付領域發展迅速，以滿足企業和消費者日益增長的需要。IATA Pay是少數對雙方均有利的方案，對規模較小的航空公司和信用卡並未普及的地區，實現節省成本和提供更大的經濟便利。公司期待與IATA合作，並期望更多地區於未來一年採用IATA Pay。

IATA Pay全球銀行主管Javier Orejas表示，IATA Pay致力於全面發展支付方案，以滿足航空業和航空旅客的需要。公司很高興與星展銀行合作，為市場模式建立一個更流暢的支付方案。