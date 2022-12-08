許繹彬：疫戰終點在望　科技及復常股為升市領軍

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隨着全國各地的防疫措施開始鬆綁，只要求指定人群進行核酸檢測，其他人群「非必要不做核酸」；此消息令一眾中港股民歡喜若狂，有人更指出，這場長達三年的「疫戰」結束終露一線曙光。香港投資者更認為，距離通關的日子，有望邁進重要的一步。

許指出，疫後必須面對經濟重建的問題，將會充滿考驗，尤以通脹問題將衍生許多不確定性，為股市帶來變數。港股在十一月僅用了一個月時間，由14,800點直衝上19,800點，高低位合共五千點，由於累積升幅頗大，加上升近二萬點水平，在此重要的心理關口下，單日或會呈現極大的波幅。

隨着抗疫之路出現雨後陽光，令人民幣匯價報復式反彈，相信北邊水源會逐漸充裕起來，進而灌溉港股水漲船高。儘管美股仍不斷出口術，一日放鷹、一日放鴿，導致股市大上大落。港股有強大的北水作後盾，因此未受美股大幅回吐而回落。如港股大成交的形態不變，大漲小回是港股新常態，建議投資者繼續留意成交額的走向及牛熊量分佈。