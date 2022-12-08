許繹彬：疫戰終點在望 科技及復常股為升市領軍
2022年12月08日 10:44
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隨着全國各地的防疫措施開始鬆綁，只要求指定人群進行核酸檢測，其他人群「非必要不做核酸」；此消息令一眾中港股民歡喜若狂，有人更指出，這場長達三年的「疫戰」結束終露一線曙光。香港投資者更認為，距離通關的日子，有望邁進重要的一步。
恒指在周一先炒此利好消息，迅雷不及掩耳地一開市便升穿18,800點的心理關口，過五關斬六將，一口氣衝上19,807點，成交再次突破二千億。科技股成為領軍的主要動力，ATMXJ一同發功，一直被外間認定為減持對象的騰訊(00700)、美團(03690)及比亞廸股份(01211)再次發揮其股王本色。前者終於衝破300港元的重要阻力位，更一度向320元邁進；後者一度升破200元大關，氣勢如虹。
一眾「疫情復常股」料最為受惠，例如海底撈(06862)、九毛九(09922)及呷哺呷哺 (00520)的股價已群雞起舞。許認為，萬眾期待的內地放鬆防疫政策，最終由領導人親口說出，意義非同凡響，中港股市自然呈現報復式反彈。
許指出，疫後必須面對經濟重建的問題，將會充滿考驗，尤以通脹問題將衍生許多不確定性，為股市帶來變數。港股在十一月僅用了一個月時間，由14,800點直衝上19,800點，高低位合共五千點，由於累積升幅頗大，加上升近二萬點水平，在此重要的心理關口下，單日或會呈現極大的波幅。
隨着抗疫之路出現雨後陽光，令人民幣匯價報復式反彈，相信北邊水源會逐漸充裕起來，進而灌溉港股水漲船高。儘管美股仍不斷出口術，一日放鷹、一日放鴿，導致股市大上大落。港股有強大的北水作後盾，因此未受美股大幅回吐而回落。如港股大成交的形態不變，大漲小回是港股新常態，建議投資者繼續留意成交額的走向及牛熊量分佈。
許預期，復常措施及通關之路短期內仍有待跟進，現階段中港兩地的隔離政策，期望農曆新年前可落實「0＋0」，如夢想成真，澳門將因此而受惠，龍頭股銀河娛樂(00027)可望突圍而出。