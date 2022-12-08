聯美制華？荷蘭傳加強限制向中國出口晶片生產設備

外媒引述知情人士透露，荷蘭政府官員計劃對中國祭出新出口晶片製造設備管制措施，可能禁止銷售製造14納米或更先進晶片的設備，或將其貿易規定與美國對華限制保持一致。

知情人士表示，美、荷兩國最快下月達成協議，目前兩國正在談判，仍未作出最後決定。荷蘭此舉可能擴大對中國銷售部分科技的非官方禁令。中方批評出口管制等令商機變成禁區，違反國際貿易規則。

除了美國，荷蘭及日本是全球製造先進半導體生產設備及技術的最大供應商，但華府尚未讓這些盟友全面加入抵制中國的行列。

此項禁令可能打擊荷蘭光刻機巨頭ASML，ASML為全球最重要的先進半導體生產設備供應商之一，最新年報顯示，ASML去年有15%收入來自中國。

目前尚不確定荷蘭新一波限制對ASML的具體影響。政府官員仍在討論細節，但禁令可能是禁止該公司對中國出口「浸潤式微影設備」，讓中國晶片製造商使用並結合其他供應商器材，製造14納米製程或更先進的晶片。

由於ASML有使用美國製造的組件，因此華盛頓對荷蘭有一定影響力。知情人士指，荷蘭傾向和美國合作，共同限制中國取得晶片技術的渠道，因為美、荷兩國都抱持類似國安疑慮。