【高盛推介】內地優化防疫措施 投資者部署A股走勢
2022年12月08日 11:04
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：中國國務院聯防聯控機制周三(7日)舉行新聞發布會，宣布10條新的防控措施，包括低風險患者將容許居家隔離、縮小核酸範圍並減少篩測頻率、不得採取各種形式臨時封控等措施，作為11月公布的優化防疫「20條」的補充。
A股昨日個別發展，今(8日)早開市輕微低開，目前三大指數則個別發展。在港上市的MSCI中國A50互聯互通指數期貨，今早則高開11點後重上2,200點水平。
觀察個股輪證資金流向，可見MSCI中國A50互聯互通指數期貨的相關好倉，於昨日獲資金轉向流入，有約20萬元。
投資者如希望利用槓桿產品捕捉A股市場的走勢，可利用跟MSCI中國A50互聯互通指數掛鈎的認股證，不論是看好還是看淡，均有產品選擇。
M通購(10579)，行使價2,300點，2023年02月17日到期，實際槓桿11.5倍，貼價、高槓桿。
M通購(10578)，行使價2,500點，2023年02月17日到期，實際槓桿14.4倍，價外、熱門條款。
投資者如看欲部署MSCI淡倉，高槓桿選擇可留意屬市場上槓桿最高認沽證的M通沽(10573)。
M通沽(10573)，行使價1,900點，2023年02月17日到期，實際槓桿11.2倍，市場上槓桿最高認沽證。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。