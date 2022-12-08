【高盛推介】內地優化防疫措施　投資者部署A股走勢

高盛(亞洲)有限責任公司：中國國務院聯防聯控機制周三(7日)舉行新聞發布會，宣布10條新的防控措施，包括低風險患者將容許居家隔離、縮小核酸範圍並減少篩測頻率、不得採取各種形式臨時封控等措施，作為11月公布的優化防疫「20條」的補充。

A股昨日個別發展，今(8日)早開市輕微低開，目前三大指數則個別發展。在港上市的MSCI中國A50互聯互通指數期貨，今早則高開11點後重上2,200點水平。

觀察個股輪證資金流向，可見MSCI中國A50互聯互通指數期貨的相關好倉，於昨日獲資金轉向流入，有約20萬元。

投資者如希望利用槓桿產品捕捉A股市場的走勢，可利用跟MSCI中國A50互聯互通指數掛鈎的認股證，不論是看好還是看淡，均有產品選擇。

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