郭家耀：港股上望兩萬點　博呢類股份宜審慎...

港股經過周三(7日)大跌逾600點後，周四受本港放寬防疫措施消息刺激，恒指今早反彈超過500點，重上萬九關。安里資產管理董事總經理郭家耀表示，市場繼續憧憬內地各項刺激經濟措施出台，有利投資、消費及就業，料恒指短期於18,500點至19,500點整固，之後可上望兩萬點。

汽車板塊方面，郭指出，車廠陸續公布上月銷售數字，反映仍有溫和增長，但投資者要留意國家對行業補貼政策會在年底逐步退坡，市場料乘用車市場明年會出現低單位甚至低雙位數跌幅。他又指新能源汽車滲透率已大幅提升至3成，加上車廠相繼出新車款，競爭變得激烈，預料明年汽車股銷售及股價表現將較分化。他指龍頭車廠比亞迪相對優勝，但始終受股神巴菲特減持影響，令股價受壓。他建議投資者對汽車板塊先保持觀望態度，按車廠明年銷售情況，再作跟進。