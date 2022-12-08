恒地啟德Henley Park獲滙豐簽發綠色承諾書

恒基地產與滙豐周四(8日)宣布，恒基地產旗下位於九龍啟德的最新住宅項目Henley Park獲簽發綠色承諾書。

按地政總署規定，發展商需要為建築項目取得銀行承諾書，方能獲批預售樓花同意書。Henley Park的綠色承諾書要求項目於落成後，需要達到綠建環評新建建築的金級標準。綠建環評認證由香港綠色建築議會評定，目的是表揚在能源使用、健康與安舒、綜合設計與建造管理、可持續地塊發展、用材及廢物管理、用水及創新方面表現達標的建築項目。

恒基地產執行董事兼首席財務總監馮孝忠表示，很高興旗下位於九龍啟德的最新住宅項目Henley Park獲得滙豐簽發綠色承諾書，進一步鞏固恒基地產在綠色建築及可持續發展方面的市場領導地位。公司積極在日常業務融入環境及社區的長遠發展概念，建設可持續的未來。

滙豐香港工商金融常務總監兼環球貿易及融資業務部港澳地區主管高雅德(Aditya Gahlaut)表示，滙豐在可持續融資及貿易融資方面發揮帶領角色，持續開發創新產品及方案，滿足客戶不同需求。滙豐很高興首次為恒基地產簽發綠色承諾書，支持他們實踐可持續發展的願景，提升旗下發展項目在環境、社會及管治(ESG)方面的表現。公司致力協助不同規模的企業客戶進行綠色轉型，在低碳經濟中保持蓬勃發展。