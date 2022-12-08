信安：美經濟恐持續3季負增長　明年中國GDP或「保5」

美國聯儲局加息影響力料在明年浮現，信安香港投資策略部主管陳曉蓉預期，當地經濟或在明年步入衰退，第三季國內生產總值(GDP)料錄1%負增長，而負增長或持續3個季度，時間長度屬歷史平均水平。

她表示，考慮到目前通脹稍見回落及就業數據強勁，聯儲局12月將加息0.5厘，聯邦基金利率料在明年第一或第二季見頂，最終或高見5.25厘。鑑於通脹走勢及目前美國經濟韌度，即使聯儲局停止加息，利率仍較大機會在較長一段時間內維持在限制性區域，料至2024年初才減息。

美國消費需求轉弱，失業率上升，美國核心消費物價指數(CPI)料將持續加快向下，或將在2023年底回落至3%以下水平。

中國經濟方面，料明年呈「先低後高」格局，下半年經濟改善更見明顯。陳認為，考慮到內地防疫政策正朝正面方向發展，以及房地產市道在政策支持下明年有望改善，房屋銷售有望明年首季見底等利好因素下，明年中國GDP增長或介乎4%至5%。

短期而言，包括重開邊境等利好經濟措施難以實行，整體第四季中國經濟活動仍然疲弱，年底中國經濟下行風險仍繼續上升，零售市道持續惡化，加上房地產行業市道低迷等因素下，料今年全年GDP增長3%。