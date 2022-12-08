【高盛推介】防控優化 藥業股受關注
2022年12月08日 12:54
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國國務院聯防聯控機制昨(7日)宣布進一步優化調整防控措施後，市場料將顯著提升本地及跨區出行意願。航空股今(8日)早受帶動上漲；此外，藥業股亦受關注，藥明生物昨日跌約4.3%後今早追回部分跌幅，早上高開約0.5%段後早段曾短暫倒跌，但及後重拾升勢，最高見52.5港元，半日升4.3%報53元。
觀察個股輪證資金流向，藥明好倉於上周五(2日)及本周一(5日)共錄得約360萬元資金流入後，本周二(6日)及本周三獲資金轉向沽出。
投資者如看好藥明，可留意屬行使價60至70元間、3個月期以上認購證，槓桿最高的藥明購(28550)。
藥明購(28550)，行使價66.93元，2023年07月26日到期，實際槓桿3.4倍，行使價60至70元間、3個月期以上認購證，槓桿最高。
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