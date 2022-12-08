信安：港股最壞情況已過　人民幣明年有望升至6.7

市場近期熱炒內地放寬防疫政策，信安香港投資策略部主管陳曉蓉稱，港股本季升幅已大部分反映內地復甦的利好因素，新一輪反彈需要更多放寬疫情防控政策鬆綁消息出現，加上港股估值有所回升，以及外圍股市出現轉弱迹象影響，目前對港股及A股看法維持中性。

她指，港股最壞情況已過。今輪港股跌勢已持續21個月，歷史上實屬罕見，傾向認為今年港股低位已大部分反映利淡因素。技術上看，恒指在17,000至18,000點有較大支持，明年首季恒指料在17,500至20,000點區間上落。

她提醒，投資者仍要密切留意美國聯儲局幣策走向會否再觸發美股調整，有機會影響恒指走勢。短期而言，板塊取向偏保守，環球利率高企下，股市未來數月或仍在整固階段，偏好包括公用股和中資電訊股等現金流強勁板塊，料防守性較高。

另外，受惠國策加持，她亦看好新能源汽車股前景。再者，如果整體投資市場氣氛進一步好轉，投資者亦可提早部署增長型股。

中長線而言，科技股的監管壓力不會消失，為明年內地主要經濟目標為「穩增長」，科網股在此目標上有較大貢獻，若行業出現重大調整將嚴重拉高失業率，故行業的監管信號應不會出現大轉變。

她表示，美國加息周期很大機會在明年上半年告終，美金將隨之見頂，包括人民幣等亞洲貨幣將轉強，人民幣兌每美元離岸價明年有望回升至6.7水平。