畢馬威：今年港IPO集資額望重返三甲

今年本港新股市場比往年淡靜，會計師行畢馬威中國預期，全年新股上市宗數按年下跌1/4，至73宗；集資額972億港元，減少七成，惟下半年集資活動轉趨活躍，仍看好香港有望重返全球新股集資排名榜三甲之列。該行資本市場諮詢組合夥人劉大昌認為，隨着環球央行加息步代放慢，相信息口已見頂，新股市場最壞時間已過，料2023年會有更多大型公司上市。

他提到，受累地緣政治和經濟環境充滿不確定性，全球新股市場均出現影響，特別是美國市場，紐約證券交易所及納斯達克的新股集資額合共大跌逾90%，可見不是只有本港新股市場低迷，反而中國內地持續寬鬆的貨幣政策，為市場締造有利的環境，A股新股市場保持韌性，儘管上市宗數按年減少18.48%至410宗，融資額仍升5.35%，達6,100億元人民幣，再創歷史新高。

新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀補充，即使今年一直有企業申請上市，但基於股市波動大，增加集資的難度，而且企業估值受損，導致許多公司延遲上市。

展望明年市場表現，該行預期，隨着市場情緒回暖，新股活動在2023年持續復甦，加上中國內地實施穩定經濟及推動經濟高質量發展的政策，將為集資活動創造良好環境。目前本港有超過120家企業排隊上市，料最終掛牌的有90宗，合共籌集1,800億元資金，集資排名亦可維持首五位。