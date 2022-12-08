畢馬威：明年料10家特專科企掛牌　集資額達300億

為吸引尚未有盈利或業績的先進技術企業來港上市，聯交所正就「特專科技」公司上市制度進行市場諮詢。會計師行畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌預期，有關上市細節將於明年首季落實，第二季將有公司循新規遞交上市申請，下半年將有5至10家有「特專科技」公司掛牌，並將為明年新股市場貢獻200億至300億港元的集資額，但強調實際情況受市況影響。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀補充，有關特專科技公司的建議規則，將為處於發展初期的高增長創新企業在香港上市打開大門，讓他們能為進一步的研發與發展籌集資金。當中特別看好新能源公司，因為行業有政策利好所支持，國際主要市場及中國內地亦已定下「碳中和」、「碳達峰」目標。

至於中美審計爭議方面，朱指出，美國上市企業會計監督委員會(PCAOB)已完成在港的審計，市場正待其發表有關報告，難以預測結果。不過，以美國上市中概股股價反應來看，或反映有關退市風險已略為減少，而企業選擇上市亦會留意市場狀況、投資者群體等因素，並非單看監管問題。