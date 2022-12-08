會財局提醒執業會計師及事務所下周四或之前續期

會計及財務匯報局(簡稱會財局)敦促執業會計師、會計師事務所和執業法團於下周四(15日)或之前提交續期申請，提醒續期申請在截止日期後並沒有寛限期，局方不會接納截止後所提交的續期申請。

根據《會計及財務匯報局條例》，若執業單位未有續期而繼續執業，包括受委任為公司的核數師、或為任何其他條例的目的受委任為帳目的核數師，或以該核數師身份提供法定審計，以及非執業會計師簽署審計報告等行為，均屬違法。

有關續期申請的要求和程序，已上載至會財局網站。會財局已於今年11月23日和12月2日，兩度向所有執業單位發出信函，提醒他們提交2023年的註冊續期申請，惟有些執業單位仍未回應。基於續期的重要性，現再三提醒及敦促有意在明年繼續執業的執業單位，在限期前提交續期申請。

自今年10月1日起，會財局負責為執業證書和執業單位的註冊續期。所有現行執業證書和執業單位的註冊將於12月31日期滿失效。如在12月15日仍未收到執業單位的續期申請，則其名稱將在其現行證書或註冊於期滿失效後，從相關的執業會計師、會計師事務所或執業法團註冊紀錄冊中刪除。