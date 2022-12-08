工資急升摧毀「世界工廠」　服裝公司生產線紛逃至東南亞

內地「清零政策」及勞工成本不斷上升，加上日圓貶值，驅使服裝製造商將海外生產線從中國遷移至東南亞地區。

外媒報道，今年1月份生效的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，建立統一市場。Adastria集團、青山商事(Aoyama Trading)及優衣庫(UNIQLO)等服裝公司的供應商，正在將部分生產線轉移至工資較低廉的東南亞RCEP成員國，再利用紡織品進口關稅的減免，降低生產成本。

根據日本貿易振興機構的數據，廣州工廠工人的平均月薪最近升至約670美元(約5,226港元)，較越南胡志明市高出近1.5倍；較孟加拉達卡更高出4.5倍。中國過往憑廉價兼且優質的勞動力，吸引大量外資進駐設廠，造就其「世界工廠」神話。其中以縫紉工作因為難以全部自動化，服裝行業許多工序仍然依賴人力，因此勞動力成為原材料以外最大的生產成本，中國亦如魚得水，一度雄霸全球紡織生產業。時移勢易，相信不久的將來，中國「世界工廠」的地位將會不保，由其他東南亞甚至拉美國家瓜分其市場。