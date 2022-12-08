道期升51點 布油彈逾1%
2022年12月08日 16:12
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●美匯指數報105.08；港匯見7.7847；離岸人民幣(CNH)報6.9697；美元兌日圓報136.66；歐元企1.0527，英鎊處1.2203。金價報1,785美元。布油報78.19美元，紐油報73.03美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升51點。
●市後關注點
21:30 美國11月26日當周持續申請失業救濟人數
21:30 美國上周首次申領失業救濟人數
●恒生指數再度重上萬九點關，全日收報19,450點，升635點或3.37%；國企指數收報6,666點，升233點或3.63%；科技指數收報4,270點，升265點或6.64%。主板成交1,606億港元。https://bit.ly/3Y8QgpB
-潘渡兩隻ETF港上市，主攻區塊鏈及創新主題。
-美銀證券下調吉汽目標價。
-比亞迪擬美國建電池廠，無意在當地賣電動車。
-據報馬雲無長居外國計劃，並擬帶先進農業技術「回家」。
-畢馬威：今年港IPO集資額望重返三甲。
-黃國英：港股已過最壞時刻，「中字頭」國企股值博。
●滬綜指收跌2點，飛機製造股跌1.6%，船舶製造股跌1.2%，石油股跌近1%。https://bit.ly/3Biceww
●中國經濟：
-人行：鼓勵境外機構境內發債集資以人幣跨境收付及使用。
-瑞銀上調人民幣兌美元預測，明年底料升見6.8。
●會財局提醒執業會計師及事務所下周四或之前續期。
●女股神指債息倒掛情況堪憂，白宮經濟顧問撐形勢穩健。
●美股：
-末日博士：美國倘陷嚴重衰退，標指恐再挫25%。
-Tesla股價插水！馬斯克曾失全球首富寶座。
●IEA：2025年可再生能源將取代煤炭成全球最主要電力來源。
●加密貨幣：
-博唔過！加拿大最大退休基金放棄研究投資加密貨幣。
-幣圈慘淡！Coinbase預告今年收入減半或更多。
●聯美制華？荷蘭傳加強限制向中國出口晶片生產設備。
●環球加息潮：
-秘魯央行加息0.25厘，旨在抑制高通脹。