道期升51點　布油彈逾1%

●美匯指數報105.08；港匯見7.7847；離岸人民幣(CNH)報6.9697；美元兌日圓報136.66；歐元企1.0527，英鎊處1.2203。金價報1,785美元。布油報78.19美元，紐油報73.03美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升51點。

●市後關注點

21:30 美國11月26日當周持續申請失業救濟人數

21:30 美國上周首次申領失業救濟人數

-潘渡兩隻ETF港上市，主攻區塊鏈及創新主題。

-美銀證券下調吉汽目標價。

-比亞迪擬美國建電池廠，無意在當地賣電動車。

-據報馬雲無長居外國計劃，並擬帶先進農業技術「回家」。

-畢馬威：今年港IPO集資額望重返三甲。

-黃國英：港股已過最壞時刻，「中字頭」國企股值博。

●中國經濟：

-人行：鼓勵境外機構境內發債集資以人幣跨境收付及使用。

-瑞銀上調人民幣兌美元預測，明年底料升見6.8。

●會財局提醒執業會計師及事務所下周四或之前續期。

●女股神指債息倒掛情況堪憂，白宮經濟顧問撐形勢穩健。

●美股：

-末日博士：美國倘陷嚴重衰退，標指恐再挫25%。

-Tesla股價插水！馬斯克曾失全球首富寶座。

●IEA：2025年可再生能源將取代煤炭成全球最主要電力來源。

●加密貨幣：

-博唔過！加拿大最大退休基金放棄研究投資加密貨幣。

-幣圈慘淡！Coinbase預告今年收入減半或更多。

●聯美制華？荷蘭傳加強限制向中國出口晶片生產設備。

●環球加息潮：

-秘魯央行加息0.25厘，旨在抑制高通脹。