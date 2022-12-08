東亞：料明年本港最優惠利率6.125厘見頂

香港息口方面，蔡指本港資金仍充裕，「未必有需要跟足美息」，料下周銀行最優惠利率(P)將再加0.25厘，整個加息周期於明年第一季「見頂」，見6.125厘水平，高利率將於2023年維持。

不過，他預期樓市下行壓力僅於明年上半年出現，預期明年通脹數據逐漸改善，市場憧憬聯儲局於2024年開始減息，屆時將利好房地產以至投資市場，料明年下半年將出現輕微回升的情況。

近期港元拆息(hibor)急升，蔡永雄認為升勢與年結因素有關，同時今年農曆新年較以往為早，企業及銀行因而提早作資金部署。他預期，在年結或新年過後，港元拆息將會回落至低於美息水平。

近期港元轉強，蔡指港息上升令資金暫停流出，待港息低過美息，且息差較寬才有機會再次發生。他認為，現時900多億美元的銀行體系總結餘屬均衡水平，就算繼續下跌「仍看不到有大量空間」。