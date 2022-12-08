【產經直播】港股已確認市底強韌？

隔晚美股個別發展，標指更連跌第五日；不過港股則未受影響，完全收復上日(7日)失地，恒指周四(8日)高開150點後，愈升愈有，一度升706點，收市仍升635點，報19,450點，成交1,606億港元，萬九關失而復得。港股已確認市底強韌？年尾挑戰兩萬點關難度有幾大？而下周美國聯儲局議息，港股、美股應如何部署？

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