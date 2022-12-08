【產經直播】港股已確認市底強韌？
2022年12月08日 16:46
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隔晚美股個別發展，標指更連跌第五日；不過港股則未受影響，完全收復上日(7日)失地，恒指周四(8日)高開150點後，愈升愈有，一度升706點，收市仍升635點，報19,450點，成交1,606億港元，萬九關失而復得。港股已確認市底強韌？年尾挑戰兩萬點關難度有幾大？而下周美國聯儲局議息，港股、美股應如何部署？
科技股領市大升，科指升逾6%。ATMJ齊齊向上，其中騰訊(00700)據報獲南非大股東Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus唱好，預計騰訊將強勁復甦，並被市場低估，言論會否有助騰訊股價？加上騰訊為全球手遊發行商11月收入冠軍，現時是否入貨時機？而隨着美國國債債息回落，科網股續成升市火車頭？
投行大摩指出，內地嚴格的防疫政策，令美國蘋果公司(Apple.Inc)在內地的代工廠可能無法準時交貨，影響iPhone銷售表現，因而再度調低蘋果公司iPhone截至12月的第一季度交付量預測300萬部。不過，周四(8日)多隻蘋果概念股仍向上，瑞聲(02018)、舜宇(02382)及比亞迪電子(00285)分別升3至6%，點睇一眾蘋概股前景？
車股方面，吉利汽車(00175)11月總銷量按年增長7%，消息帶動股價升逾3%；比亞迪(01211)考慮在美國興建一間電池廠，以及計劃在歐洲興建一間乘用車生產工廠，而旗下高端汽車品牌「仰望」的首款車型，將於明年首季正式推出，股價升逾6%。想買車股，揀傳統車企吉汽，定新能源車比亞迪？
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