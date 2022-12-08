安盛投管：明年中國經濟料增長5%　清零政策最快第3季退出

眼見防疫政策造成的社會及經濟壓力愈發高昂，中國只好「轉軚」，安盛投資管理亞洲新興亞洲市場高級經濟師姚遠預計，「清零」防疫政策最快在明年第三季完全退出，雖然重新開放的過程會是充滿不確定性，仍預計明年中國經濟增長5%，當中防疫措施減少料為經濟增長貢獻3個百分點。

姚遠表示，當局撤出「清零」防疫政策大致上分三個階段，目前正處於「建立醫療防禦能力」的第一階段，包括加快疫苗接種率、建立方艙醫院，並降低大眾對疫情的憂慮，並且放寬大量防疫限制。第二階段乃實現國內復常，預計明年首兩季中國不再頻繁地要求群眾檢測、並取消跨省旅行限制，以及對無症狀患者及其家屬的嚴格隔離。至於第三階段，即明年第三季起，當局或重新與外界接軌，因為持續隔離已削減外資投資吸引力以及競爭力；開放步伐可能較慢，或率先開放給商業旅客，或在上海或大灣區等地區作試點。

中國之所以加快放寬防疫措施步伐，離不開陷入困境的房地產行業。他預計目前的政策寬鬆只能讓樓市穩定下來，樓市難有強勁反彈，但預計行業仍為明年中國經濟增長貢獻1個百分點。反觀以往是經濟增長引擎的出口將會在外部需求疲軟而成為拖累。

內需將會是明年增長動力，姚遠認為當局仍有政策工具支持消費復甦，今年當局在基建及防疫方面的開支較為「重皮」，如今防疫措施放寬，理應節省了一筆費用，加上基建開支也料不及今年強勁，可為財政政策留出空間以刺激消費。具體做法可能是派發消費券，或者家電下鄉或提供新能源汽車相關補貼等。

他又指，人民銀行或在明年首季或過年前降準25點子，因為過年前市場對資金需求較多，以往人行也會在這段時間透過降準等操作滿足有關需求，但這不代表貨幣政策完全轉向放鬆。

中央政府連月來為房地產行業「輸血」，但固定收益亞洲區總監萬靖思（James Veneau）直言，這並非「解藥」，因為當局對行業注入的流動性，只是針對個別開發商，目的乃推動「保交樓」工作。市場開始意識到這並不足夠，行業要出現更廣泛的復甦，需要市場更廣泛的參與。目前只有少量投資級別債務發行，債券市場還沒重新開放，相信仍有待確認中國經濟重啟，讓投資者恢復信心。