百勝中國推亞運主題餐廳！KFC大變身....

至於亞運係咩味，就要留番到時試過先知，不過一定好吸引！事關截至2022年10月，旗下快餐品牌肯德基、必勝客，已累計向亞運賽事場館提供近百次餐點，服務逾一萬人次。公司仲推出肯德基、必勝客亞運主題餐廳，位於杭州市濱江區星光大道，並利用沉浸式嘅門店設計，推廣亞運賽事，傳遞體育精神。屈翠容期望，透過亞運主題餐廳帶動公眾參與亞運嘅熱情，就好似啲炸雞咁熱辣辣！

為咗更好凸出「智能亞運」，主要餐廳用咗數碼化點陣LED電子屏幕，仲有「走馬燈」屏幕，喺賽事期間，實時更新亞運熱點賽事及金牌榜，望住多塊奬牌落袋點會唔興奮。消費者仲可以郁郁手指，喺「智能亞運一站通」撳兩撳，就買到亞運吉祥物同賽事門票，亦會有全面嘅賽事信息和周邊服務添！

唔講唔知，杭州亞運會因應新冠肺炎疫情，由原定於2022年9月10日至25日舉行，延期至明年9月23日至10月8日舉行。千辛萬苦，又點會少得「打卡位」，除咗原版吉祥物「江南憶」三個機械人之外，杭州亞運會吉祥物設計者張文及團隊為為百勝中國訂制亞運吉祥物特別版，幫「琮琮」著新衫，融合古化風及現代科技，變身成為吉他手，企喺餐廳門口做生招牌。