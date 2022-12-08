新盤交投貨尾為主　全日僅5宗成交

全新盤按兵不動，市場交投以一手貨尾為主。周四(8日)暫錄約5宗新盤成交，其中天水圍項目的別墅單位以逾1,688萬元易手。

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期別墅單位1,688萬沽

●屯門青山公路飛揚第1期一房呎價約17,035元

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna開放式戶售412萬元

新地旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna連續兩日錄得交易，是日售出位於8B座9樓D室的開放式戶，實用面積279方呎，成交價412.27萬元，呎價約14,777元。

●西南九龍維港滙II三房售2300萬元