新盤交投貨尾為主 全日僅5宗成交
2022年12月08日 21:18
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全新盤按兵不動，市場交投以一手貨尾為主。周四(8日)暫錄約5宗新盤成交，其中天水圍項目的別墅單位以逾1,688萬元易手。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期別墅單位1,688萬沽
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，3個月內售出21伙別墅特色戶，套現逾3億元。該盤周四(8日)最新透過招標沽出別墅RV5的地下A室，實用面積1,158方呎，五房間隔，連896方呎花園，成交價約1,688.4萬元，呎價為14,580元。
●屯門青山公路飛揚第1期一房呎價約17,035元
長實集團(01113)及新地合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，最新錄得1座21樓D室的成交，實用面積282方呎，採一房間隔，以480.4萬元沽出，呎價約17,035元。資料顯示，該盤自今年6月底開售至今，累沽約223伙，套現逾12.2億兀。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna開放式戶售412萬元
新地旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna連續兩日錄得交易，是日售出位於8B座9樓D室的開放式戶，實用面積279方呎，成交價412.27萬元，呎價約14,777元。
●西南九龍維港滙II三房售2300萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，以2,300萬元沽出3A座17樓A室，實用面積826方呎，三房連多功能房間隔，成交呎價約27,845元。